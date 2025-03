"El Manchester City niega las acusaciones sobre este tema. El club lo investigó al completo y no encontró ninguna prueba, incluyendo vídeos, que apoyaran esta teoría y que sufriera ninguna lesión. También estamos al tanto de que se produjo una denuncia a la policía de Mánchester y que esta no prosperó", dijo el City en un comunicado remitido a "The Sun".

Esta mujer, que no ha desvelado su nombre por motivos de seguridad, aseguró que los golpes le produjeron vómitos y dolor de cuello y de cabeza y que, por recomendación del doctor del primer equipo, acudió al hospital, donde confirmaron sus síntomas, aunque no encontraron ningún daño al hacer los análisis.

"Pregunté si alguien había hablado con Erling y lo que me dijeron es 'no queremos distraerle'. Me ofendió porque era a mí a quien habían hecho daño pero las preguntas me las hacían a mí. Estoy seguro de que Erling se habría disculpado si le hubiesen dado la oportunidad, pero solo querían que el asunto se olvidara", comentó la mujer.