Líderes de grupo: Alemania no deja dudas y arrasa contra Luxemburgo en las eliminatorias al Mundial

<b>Joshua Kimmich </b>asumió el cobro y marcó. <b>Luxemburgo </b>quedó 2-0 por debajo en el marcador y con un hombre menos, por lo que le quedaban pocas razones que alimentaran la esperanza de dar una sorpresa.Aunque la visita logró llevar el 2-0 al descanso, en el segundo tiempo <b>Alemania </b>puso rápidamente tierra de por medio. En el 47 <b>Gnabry </b>marcó, a pase de <b>Karim Adeyem</b>i, con un remate dentro del área y en <b>Kimmich </b>en el 51 definió desde corta distancia tras varios rebotes en un saque de esquina.El partido era un acoso alemán al área de un <b>Luxemburgo </b>completamente replegado. Hubieran podido caer más goles. <b>Jonathan Burkardt</b>, tras entrar por <b>Woltemade</b>, tuvo dos buenas ocasiones. Pero al final el marcador se quedó en un 4-0 tras un partido en el que prácticamente sólo hubo un equipo en el campo.