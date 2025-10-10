Líderes de grupo: Alemania no deja dudas y arrasa contra Luxemburgo en las eliminatorias al Mundial

Alemania se impuso este viernes sobre Luxemburgo por 4-0 en un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 jugado en PreZero Arena de Sinsheim, en el que en ningún momento se tuvo la sensación de que pudiera tener un desarrollo distinto. Los locales se fueron en ventaja pronto, en el minuto 12, con un gran gol de falta de David Raum que pasó el balón por encima de la barrera luxemburguesa.

Alemania había ejercido presión desde el principio y había metido a su rival en el área. En el minuto 4 un remate de Serge Gnabry terminó en la red, pero la pelota había pegado en el brazo de Nick Woltemade, por lo que el gol no fue validado. Sin embargo, nada indicaba que a Alemania pudiera complicársele un partido que, pese a que tenía en frente a un rival que sobre el papel podía considerarse débil, se tomaba con total seriedad ante todo en la disciplina colectiva en la recuperación de pelota. Si había alguna duda, éstas quedaron liquidadas en el minuto 21, cuando el árbitro Nenad Minakovic, tras consultar las imágenes del VAR, sancionó penal y expulsó a Corac por mano intencionada dentro del área.