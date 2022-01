Álvaro Cervera, despedido como un héroe por la afición de Cádiz tras su separación: “Perdón por tan poco”

El ex entrenador del Cádiz Álvaro Cervera, destituido de su cargo tras siete temporadas en el club, en las que consiguió un ascenso a Primera División y una permanencia, ha afirmado este miércoles que a lo largo de su andadura ha tenido “momentos duros” y de “fricción” con el presidente, Manuel Vizcaíno.

Cervera se ha despedido en una rueda prensa en la que ha asegurado que su relación actual con el máximo mandatario de la sociedad anónima “ahora era buena”, pero que en el pasado tuvo la “sensación” de que desde la presidencia del club “se intentó ver” si se “cansaba” de su cargo.

El técnico hispano-guineano declaró que, en su opinión, la senda de la temporada en curso se empezó a torcer el 26 de septiembre pasado, que es cuando ve que “este año va a ser más complicado” y que el objetivo de la permanencia “se va a poner más cuesta arriba”.

Ese día, el Cádiz perdió por 3-1 en la séptima jornada en casa del Rayo Vallecano y después del partido varios jugadores salieron de fiesta a una discoteca. “Aparte de las dificultades que hay en el fútbol pensé que habría una dificultad más”, señaló Cervera en referencia a unas presuntas injerencias en sus decisiones disciplinarias.

El ya ex entrenador cadista admitió que tras el partido ante el Valencia de la jornada siguiente (0-0) mantuvo una conversación con el presidente que “no fue agradable”. El preparador no confirmó si en su carta de despido se ha hecho alusión a una presunta incapacidad para dirigir a la plantilla: “si lo pone será lo que ellos piensan, claro”, manifestó Cervera.

“Algo ha fallado”El que fuera entrenador del club desde 2016 relacionó la mala clasificación del Cádiz, penúltimo a cuatro puntos de la permanencia, a que “seguramente” han “fallado en muchas cosas”. Álvaro Cervera no quiso valorar si ha “faltado inversión” en refuerzos, “pero algo ha faltado”, aseveró. El ex entrenador calificó como un “milagro” la permanencia lograda el año pasado: “ya dije que no debíamos confundirnos”, precisó.

“Gracias por tanto y perdón por tan poco”, manifestó Cervera, quien recordó al inicio de la rueda de prensa a las personas del club con las que ha tenido una relación estrecha, al igual que a la afición.

Cervera agradeció las muestras de apoyo recibidas desde que se conoció su destitución y pidió que “pongan” ese ánimo “en favor del equipo: yo ya soy pasado”, sentenció.