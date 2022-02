$!Ancelotti confiesa por qué no juega Bale y ya vive lo que será el partido contra el PSG: ‘‘Ojalá pueda estar Neymar’’

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa previo al partido de este sábado en casa del Villarreal y con la mirada puesta en el PSG. El técnico del Real Madrid afronta dos partidos importantes y despejó las dudas sobre Benzema y Mendy que se recuperan. Además aclaró cómo es su relación con Gareth Bale, quien ya se encuentra listo pero no ha tenido minutos.

Villarreal

“Va a ser un partido complicado, ante un rival duro. Es un equipo que compite bien, que tiene una buena dinámica, organización, pero tenemos la confianza de sacar un buen partido”.

Qué se le dice a la plantilla en este momento de la temporada

“No hay mucho que decir. La felicidad cuando ganas es tan grande que la motivación es máxima”.

Gareth Bale

“Mi relación personal con él es buena. Yo lo puedo evaluar por lo que hace en los entrenamientos y creo que cuando lo ponga va a cumplir. La gente me puede decir por qué no le he puesto. Después de la última lesión ha tardado en tener intensidad, pero ahora está listo. Por lo que veo en los entrenamientos está listo”.