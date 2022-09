Ancelotti habla de la lesión de Benzema y confirma su relevo: ‘‘No le pido que marque goles, mañana lo voy a poner’’

El líder Real Madrid se mide este domingo ante el Mallorca por la quinta fecha de LaLiga y lo hará sin su goleador Karim Benzema. El francés salió con molestias en el partido contra el Celtic por la Champions League y estará varios días de baja. Sobre esta situación fue consultado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa.

Repasá la tabla de posiciones de la liga española 2022-23

Lesión de Benzema

‘‘Son cosas que pueden pasar. Tuvo un pequeño problema contra el Celtic, como el año pasado en diciembre y lo suplimos bien. Sin él, el equipo jugó muy bien contra el Celtic, sobre todo en la faceta ofensiva. Ojalá se pueda repetir mañana’’.

‘Benzemadependencia’

‘‘Ojalá la tengamos, porque significaría que marca muchos goles. El año pasado eso nos ayudó a tener éxito. Si no la tenemos, ojalá la tengamos de Vinicius o Rodrygo. Es un aspecto positivo, no negativo. Este equipo tiene mucha calidad delante, con Vinicius, Rodrygo, Hazard y Asensio, y creo que Mariano nos puede ayudar en algunos partidos porque es un delantero muy potente. Tenemos recursos para alargar esta racha de goles’’.

Cambio de sistema por la ausencia de Benzema

‘‘No. Cuando entró Hazard en el partido contra el Celtic tuvimos el mismo sistema. Puede que Hazard no tenga la racha de goles que Karim porque hace mucho tiempo que no juega. No le voy a pedir que marque goles, sino que juegue como contra el Celtic y mantener una buena actitud ofensiva. No tenemos que perder la buena racha que tenemos delante, combinando bien, con movilidad... Eso no tiene que cambiar’’.