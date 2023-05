Decisión tomada: la frase de Ancelotti sobre su futuro con el Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey

“Mañana no pensaremos en otra cosa que no sea salir con toda la energía para ganar otro título. Los jugadores están muy motivados y preparar estos partidos es bastante sencillo”.

“Jugar una final siempre genera ilusión. Me gusta disfrutarlas porque siempre pienso que puede ser la última. Por eso le pido a los jugadores que lo disfruten. Hemos logrado esta final con mérito, ganando partidos muy complicados. Hay que disfrutar de la final y dar lo mejor para ganar. A nivel mental no hace falta empujar a los jugadores en partidos como éste”.

Su futuro en el banquillo

“¿Qué me juego en los próximos 11 días? Me juego una final de Copa y una semifinal de la Champions. Nada más, mi vida está bien. Mi futuro está muy claro porque mi contrato caduca en 2024, no mañana. Siento un cariño extraordinario por parte de todo el club, del presidente y de José Ángel Sánchez y para mí esto es suficiente”.

La polémica arbitral

“Lo de las rojas es un tema bastante importante. En mi opinión algunas son exageradas. No todas son para cuidar la salud de los jugadores porque algunas no lo son. Haremos un partido correcto y evitando las protestas. Esperemos que salga un partido perfecto en todos los lados”.

Pleno de títulos en dos temporadas

“La verdad es que en la final de mañana podemos cerrar el círculo. Tenemos un reto muy bonito y ojalá se pueda cerrar el círculo de los seis títulos”.

Su ‘profecía’ de la final de Copa

“Le dije a Arrasate que jugaríamos la final porque lo sabía (risas)”.