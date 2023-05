La pregunta que le costó responder a Ancelotti y le pide a futbolista que se quede: “Quiero que siga la próxima temporada”

“Es obvio que es una eliminación que duele, pero no tenemos que olvidar que eran las semifinales. Hemos estado cerca de jugar otra final, estamos dolidos... pero a veces te puedes encontrar un equipo que lo hace mejor. Hay que mirar a la próxima Champions”.

“Se podía hacer mejor, pero ha sido buena. Claro que no estamos satisfechos por la Liga, pero hemos peleado hasta el final en las otras competiciones... y ganado tres”.

Transición veteranos-jóvenes

“¡Buena pregunta! Me cuesta responder, pero lo hago... yo creo que la transición no va a empezar la próxima temporada. Antes de mi llegada, esta plantilla, que ha hecho grandes cosas, ha empezado a perder piezas cuando salió Cristiano en 2018. Desde ahí han empezado a llegar jóvenes con mucha calidad. Todos los jugadores acaban siendo reemplazados por futbolistas con enorme calidad. Vinicius después de dos años es un titular indiscutible, Camavinga ha empezado a entrar, Rodrygo desde el banquillo... Parece que la transición tiene que empezar la temporada que viene, pero ya ha empezado. Los jóvenes van a tener más protagonismo. Parará el día que Modric, Benzema, Nacho, Carvajal... paren de jugar para este equipo”.

Benzema

“No tiene sentido dudar de Benzema. Tuvo un partido malo, pero no solo él. Y sigue siendo una leyenda de este club. El miércoles no estuvo acertado el equipo, no sólo Karim”.