Ancelotti confirma su futuro en el Real Madrid y el jugador que no quiere perder: “Me gustaría seguir viéndolo aquí en vez de en la tele”

Luego de pasarle por encima al Liverpool en Anfield, el Real Madrid regresa a LaLiga para un duro enfrentamiento. Los blancos reciben este sábado al Atlético en el Bernabéu y Ancelotti dijo que será un derbi “especial”. También se refirió al futuro de Nacho y fue consultado sobre su continuidad el próximo año en el banquillo merengue. Sensaciones “Veo al equipo bien. Salimos del partido de Champions con buenas sensaciones y buena dinámica. Será un partido especial, ante un equipo que está en un buen momento. Será un partido bonito como el de la Copa del Rey”.

Ganar la Liga y Champions “Todo el mundo sabe cómo de importante es la Champions para este club. Esto no significa que no vamos a luchar por todos los títulos, vamos a utilizar toda nuestra energía para ganar LaLiga. A día de hoy, vamos a pelear por todas las competencias. En la Liga tenemos una desventaja...”. Nacho termina contrato “No sé qué pasará el año que viene con Nacho. Tal vez estamos los dos aquí. Me gustaría seguir viéndolo en Valdebebas en vez de en la tele. Ojalá que sí...”. Su relación con Nacho “Lo veo todos los días y ha pasado un momento en el que no estaba feliz. Conmigo no se ha quejado y ha seguido sufriendo el periodo que no ha jugado. Ha sido un profesional y en el momento que lo necesitaba siempre ha cumplido. Yo tengo una debilidad que es que el Madrid esté contento... y eso solo pasa si ganamos. Lo siento por mis jugadores porque les tengo mucho cariño. Solo quiero que el Real Madrid esté satisfecho.... y dicho esto, mañana jugará en el lateral izquierdo”.

Estado físico de Vinicius “Es raro que no se lesione nunca, pero tiene una genética espectacular. Gracias a los padres. Y luego su profesionalidad, porque se cuida mucho, antes y después de partidos y entrenamientos. Es un chico muy focalizado en su trabajo”. Arbitraje “Es un derbi en el que nos jugamos mucho todos los equipos. Es algo especial para la afición, aunque estamos acostumbrados. La rivalidad es muy grande. El árbitro es un árbitro internacional y creo que tiene la experiencia para pitar este tipo de partidos. Muy valorado en Europa y tiene la experiencia necesaria”. Se retiró Sergio Ramos de la la selección por la edad “El tema de la edad es como el de la juventud. Si un futbolista cumple, no hay que mirar el DNI. Si un jugador tiene 16 años y cumple... pues tendrá que jugar. Hay que evaluar lo que pasa en el campo cada día. Esto es nuestro trabajo y la edad, en lo bueno y en lo malo, no puede ser lo decisivo. A veces dicen que yo no entreno a la cantera y en su día puse a Buffon, que tenía 16 años. Era muy bueno, mejor que otros y por eso jugó. Maldini entrenaba una vez a la semana y jugaba porque era el mejor de todos”.