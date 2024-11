Ancelotti señala el culpable de los problemas del Real Madrid y revela cómo está Mbappé: “no solo es él”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, defendió a su futbolista Kylian Mbappé, criticado tras su partido en Anfield, en el que, incluso, falló un penalti, al asegurar que no está hundido y que el problema no es del astro francés, “es del equipo”.

“El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. Hay que sacar nuestra mejor versión, no solo de él. De mí mismo y de otros jugadores. El problema no es solo de un jugador, es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada y su mejor versión. La idea que tenemos es tratar de mejorar. No consideramos un problema individual de un jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí y se está adaptando. Ha marcado ya nueve goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias... Puede jugar mejor, sí. Como todos nosotros”, dijo en rueda de prensa.