Anfield decepciona por primera vez en la vida y la policía interviene: "Es una vergüenza lo que hicieron los hinchas del Liverpool..."

Explicó la situación y, tras unos minutos de interrupción, el partido se reanudó. La Premier, esta temporada, cuenta con un protocolo antirracismo que fue aplicado por el árbitro en este encuentro de apertura del torneo. El árbitro informa a los técnicos y si la situación se repite, el choque se suspenderá durante quince minutos.El encuentro continuó con normalidad, pero después del partido, Slot consoló a Semenyo e Iraola dijo que era "una vergüenza" que algo así ocurriese."Es algo inaceptable, especialmente en Anfield", agregó Slot.Mediante las redes sociales, Semenyo condenó lo ocurrido y dio las gracias a quienes le habían apoyado."La pasada noche en Anfield se quedará conmigo para siempre, no por las palabras de una persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se unió. A mis compañeros del Bournemouth, que me apoyaron en ese momento, a los jugadores del Liverpool y aficionados que me mostraron su verdadero carácter y los árbitros de la Premier que lidiaron con ello de una forma tan profesional, gracias. El fútbol mostró su mejor cara cuando más importaba. Marcar dos goles se sintió como hablar el lenguaje que importa de verdad en el campo. Esto es por lo que juego, por momento como este", dijo el ghanés.