¿Qué castigo espera? Arbeloa responde y revela cómo se siente Vinicius: "Si dice que no sigue jugando, nos vamos del campo"

El entrenador del Real Madrid espera que la UEFA tome medidas severas tras el presunto insulto racista que sufrió el brasileño.

2026-02-20

Real Madrid regresa este sábado a LaLiga tras dar el primer golpe en la ida de playoffs de la Champions League. Los blancos, líderes de la competencia local, visitan Pamplona para enfrentar al Osasuna por la jornada 24.

Previo al partido, el técnico Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación y reconoce que no será un encuentro sencillo, pues su rival no ha perdido en casa desde hace dos meses. También se refirió a la situación de Vinicius tras lo sucedido ante Benfica y sobre el estado de Mbappé y la vuelta de Bellingham.

Partido contra Osasuna

"No hace falta dar una respuesta. Llevan dos meses sin perder en su campo, llegan con una grandísima dinámica, todos saben lo complicado que ese es estadio. Creo que yo solo una vez gané en Pamplona como jugador del Madrid, pero intentaremos hacer lo mejor para conseguir los tres puntos que serán muy importantes".

¿Cómo se siente Vinicius?

"Ha estado triste, como todos nosotros, indignado por lo que ocurrió, es un acto racista que no queremos que ocurra nunca más, tenemos que seguir luchando con esta lacra que es el racismo".

¿Qué piensa que volvamos a tocar este tema?

"He sido muy claro. Lo más importante es luchar contra estos actos, no lo vamos a permitir ni tolerar, es un acto que no debe ocurrir en un campo de fútbol ni en otro escenario, nada justifica un acto racista".

¿Pensaron en abandonar el campo?

"Fue decisión de Vinicus de volver al campo y seguir jugando. Si dice que no sigue jugando, nos vamos todos para adentro. No hay ningún título o victoria que me haga sentir más orgulloso de ver cómo reaccionaron los jugadores tras este acto. Vi un equipo unido que defiende a un compañero y que luchan todos juntos".

Denuncia del Madrid a la UEFA

"Al final queda en manos de la UEFA, ellos llevan una tremenda lucha contra el racismo en los últimos años, pero deben trabajar más para que esto no vuelva a suceder. No podemos poner a la víctima como provocador".

Mourinho

"Creo que se ha expresado bien. Todos vimos lo que pasó en la segunda parte, es lo que realmente importa, no podemos desviar el tema. Tenemos una gran oportunidad para tomar medidas y que no vuelva a ocurrir esto".

Reflexión de Kompany, técnico del Bayern

"No estoy aquí para opinar de las reflexiones de nadie, todos son libres de dar su opinión. Yo solo digo que Vinicius marcó un golazo y lo celebró como lo hemos visto cientos de veces en muchos jugadores sin importar su color de piel. Nada justifica los actos racistas".

¿Qué sanción espera?

"No me compete a mí, no es mi lugar ni posición. Pero creo que sí tiene que haber un sanción, tenemos una oportunidad muy buena para marcar un antes y después en el mundo del fútbol, sabemos la pasión que levanta este deporte, pero hay cosas que son intolerables".

Vinicus, el jugador más perseguido

"Yo te puedo hablar de lo que he vivido con Vinicius. Es un grandísimo futbolista, está marcando golazos, es un jugador desequilibrante, es un chico que no tiene miedo, es valiente de regresar a un campo después de todo lo que ha vivido; yo no sería capaz, pero él tiene coraje. Vamos a estar a su lado defendiéndolo".

Mbappé y la transformación del equipo

"La rodilla de Kylian está mucho mejor, es algo que no ha desaparecido del todo, pero se encuentra con mejores sensaciones. Hemos tenido un gran crecimiento en estas últimas semanas, me siento tranquilo, sabemos la exigencia de este escudo. LaLiga es larguísima, queda mucho, van a pasar muchas cosas, mañana tenemos una visita complicada, nuestro objetivo es estar enfocados, no debemos dejar de pisar el acelerador si queremos ganar. Todavía queda mucho".

Dinámica

"Todos los jugadores están respondiendo muy bien, hay un crecimiento en el equipo, cumplen con todo lo que les pedimos, pero quedan muchas jornadas, preparamos los partidos con los 25 futbolistas, y todo lo bueno que vemos ahora es gracias a ellos".

Trent Alexander-Arnold

"Es especial, se siente muy bien, no es fácil volver a este nivel tras una larga lesión. Es capaz de jugar por dentro y fuera, de colocar centros a los delanteros y la conexión con Fede y Arda es muy buena. Yo estoy feliz con Trent".

Vuelta de Bellingham

"Si pudiera dar un brazo para poder contar con él mañana, lo haría. Para mí es uno de los mejores del mundo, un líder y un ejemplo para todos. Es una baja muy importante para nosotros, pero el equipo está jugando bien. No tengo dudas de Bellingham, es una gran jugador".

Rotación de centrales

"Afortunadamente tenemos cinco grandes centrales y pronto vamos a recuperar a Militao. Vamos a ver cómo llegan al entrenamiento de hoy y decidimos de cara al partido. Es importantes ir recuperando los efectivos porque van a venir muchos partidos, el control de carga siempre es importante".

