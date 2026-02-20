¿Qué castigo espera? Arbeloa responde y revela cómo se siente Vinicius: "Si dice que no sigue jugando, nos vamos del campo"

<b>Partido contra Osasuna </b>"No hace falta dar una respuesta. Llevan dos meses sin perder en su campo, llegan con una grandísima dinámica, todos saben lo complicado que ese es estadio. Creo que yo solo una vez gané en Pamplona como jugador del Madrid, pero intentaremos hacer lo mejor para conseguir los tres puntos que serán muy importantes".<b>¿Cómo se siente Vinicius?</b>"Ha estado triste, como todos nosotros, indignado por lo que ocurrió, es un acto racista que no queremos que ocurra nunca más, tenemos que seguir luchando con esta lacra que es el racismo".<b>¿Qué piensa que volvamos a tocar este tema?</b>"He sido muy claro. Lo más importante es luchar contra estos actos, no lo vamos a permitir ni tolerar, es un acto que no debe ocurrir en un campo de fútbol ni en otro escenario, nada justifica un acto racista".<b>¿Pensaron en abandonar el campo? </b>"Fue decisión de Vinicus de volver al campo y seguir jugando. Si dice que no sigue jugando, nos vamos todos para adentro. No hay ningún título o victoria que me haga sentir más orgulloso de ver cómo reaccionaron los jugadores tras este acto. Vi un equipo unido que defiende a un compañero y que luchan todos juntos".