“Me empieza a hervir la sangre”: los árbitros designados para la final de la Supercopa de España se hartan del ‘caso Negreira’

El árbitro principal de la final Martínez Munuera también pidió que se aclare cuanto antes el caso porque “ya no es sólo lo que se vive a nivel profesional, es que se traslada a lo personal; vas a un supermercado, estás con tu mujer y tu hijo y hay gente que te llama corrupto”.

“Es el momento más complicado porque se cuestiona la honestidad. Son once temporadas y quién me iba a decir que iba a disfrutar de partidos así, pero llegas y ves lo que está pasando. No me consta que Negreira tuviera incidencia. Hablé tres veces con él. No te puedo decir la influencia que tenía. Eran Sánchez Arminio o Díaz Vega”, añade.

El clima es muy tenso para los árbitros españoles durante las últimas horas por todas las informaciones sobre el ‘caso Negreira’. “Tenemos una responsabilidad añadida por ser una final y un Clásico. ¿Audios? No nos preocupa en absoluto. No hay nada que ocultar. Todos tenemos una forma muy similar de arbitrar. Depende más de los equipos eso de colocar el listón”, se refirió Martínez Munuera.