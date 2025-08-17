Arsenal aprovechó el error del portero para vencer al Manchester United en Old Trafford por la Premier League

Ni <b>Matheus Cunha</b> ni <b>Bryan Mbeumo</b> ni <b>Benjamin Sesko </b>fueron suficientes para cambiar el destino del<b> Manchester United</b>, reincidente y derrotado 0-1 por el <b>Arsenal </b>por un error decisivo de su portero <b>Altay Bayindir</b> aprovechado por <b>Riccardo Calafiori</b>.Entre las rutilantes apuestas atacantes en el mercado de verano de ambos equipos, la diferencia, realmente, fue la portería: <b>David Raya</b> fue crucial para el <b>Arsenal</b>, sobre todo en una parada a <b>Mbeumo</b>; el fallo de <b>Bayindir </b>fue un lastre para el equipo de <b>Rubén Amorim</b>, al que le queda mucha tarea por delante.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/inglaterra">Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League </a></b>El <b>Arsenal </b>no sólo mantiene su aspecto, sino que su potencia es irrebatible. A su base de los últimos tiempos, evidenciada en su once titular de este domingo, añadió en su puesta en escena a <b>Martín Zubimendi</b>, pendiente de rodaje y adaptación en su primera aparición en la Premier, y al goleador <b>Viktor Gyokeres</b>, a falta de ocasiones, rodeados de <b>Odegaard</b>, <b>Rice</b>, <b>Saka </b>y<b> Gabriel Martinelli</b>.Su estrategia es una mina a balón parado aún sigue vigente. En el minuto 13, <b>Declan Rice</b> lanzó el córner, <b>Saliba </b>estorbó dentro del área pequeña y el portero <b>Bayindir</b>, entre la molestia rival y la torpeza propia, palmeó fatal el centro, remachado en el segundo palo por <b>Calafiori</b>, atento, solitario y goleador.Mérito del <b>Arsenal</b>, tanto o más que demérito del portero turco del United, el sustituto en la primera jornada de <b>André Onana</b>, también señalado tanta veces por unos cuantos errores, y el motivo por el que los 'Red Devils' empezaron su nuevo proyecto en Old Trafford con mal pie. Tan rápido.