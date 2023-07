Arturo Vidal dio la sorpresa: se marcha del Flamengo y llega a un acuerdo con su nuevo equipo

“Tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil. La gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al 100%. Es una decisión técnica que hay que aceptar. No lo comparto pero es lo que el entrenador quiere”, declaraba el mediocampista, marcando su distanciamiento con el entrenador argentino, Jorge Sampaoli.

El DT de 63 años no lo tuvo en cuenta con el ‘Fla’ y decidió darle minutos a Eric Pulgar y hasta fichó a Allan, futbolista del Atlético Mineiro, por lo que Arturo quedó totalmente descartado y determinó irse antes de cumplir con su vínculo.

Ahora, Vidal ha llegado a un acuerdo con el Athletico Paranaense, equipo en el que milita el joven Vitor Roque, quien será anunciado en breve como nuevo refuerzo del Barcelona y que llagará a España en enero del 2024.