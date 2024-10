Atletico de Madrid se mete en problemas en la Champions League y Jonathan David guía el gran triunfo del Lille

Nada habría sido como fue de no ser por la secuencia de fallos de Sorloth, pero, sobre todo, por la pena máxima que nadie en la grada entendió como punible. Primero porque el balón golpeó visiblemente en una mano de Mandi. Después, porque la patada de Koke a André no pareció para tanto. La determinación del árbitro, Marco Guida, contrastó con los hechos. La pena máxima doblegó al grupo de Simeone.

No está el Atlético para juguetear últimamente con el marcador. Lo padeció en San Sebastián, resistente hasta casi el final. Ni tampoco está para jugar con fuego en una competición como la Liga de Campeones. Ya lo sabe de antemano, por su pasado, que el torneo europeo penaliza el conformismo, el error, el más mínimo detalle, cualquier invitación al rival para sentirse capaz del empate, en este caso un Lille casi inofensivo.

Realmente no lo hizo el Atlético, visiblemente superior a su adversario hasta la hora del duelo. El Lille, entre las lesiones y la cantidad de cambios en el once, hasta el punto de Jonathan David calentó banquillo, no sólo transmitió vulnerabilidad hasta entonces, sino que apenas atacó, superviviente por la simple razón de que no fue el día de Sorloth, cambiado después, apenas el equipo francés niveló el resultado.

Porque en un momento fue capaz del 1-1. Unos segundos por encima de la hora de partido, de repente completó una transición, de un lado a otro del ancho del terreno, desde la izquierda hasta la derecha de su ataque, hasta que el mejor de todos los visitantes sobre el campo conectó con el gol, con un zurdazo potente que envenenó el toque en la cabeza de Giménez que sobrepasó a Oblak. El Lille empató. Y sacó a Jonathan David, su goleador.