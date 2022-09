Barçaleaks: así se arruina un club de fútbol, las perturbadoras revelaciones que ponen a Messi y al Barça en el foco mundial

Jorge Messi vs Barcelona: codicia, mentiras y ruina. En su demoledor informe, El Mundo detalla que en nombre de su hijo, Jorge Messi, puso condiciones que para el club fueron absolutamente irrealizables y por las cuales Joan Laporta decidió no avalar la continuidad del mejor jugador del mundo y el que cambió para siempre la historia de la institución catalana.

“La exigencia principal de Messi era una prima de 10 millones de euros, condición sine qua non (expresión latina que significa ‘sin la cual no’). El Barcelona rechazó darle esos 10 millones de manera inmediata porque no podía, pero aceptó pagar esa cifra si el club recuperaba el índice de facturación que tenía antes de la pandemia.

Jorge Messi vs Barcelona: “correos que rozan la humillación. “De esta manera se refirió El Mundo al rol al que Jorge Messi había llevado a la directiva del Barcelona y se refirieron a los pormenores de lo que ocurrió con “la exigencia principal de Lionel Messi”.

En este contexto, subrayaron que, “muchas de esas comunicaciones se produjeron en lo más duro de la pandemia cuando, por ejemplo, a los empleados comunes del Barcelona se les recortó parte del sueldo.

Cuentan que la familia Messi aceptó el recorte, pero con la condición antes mencionada de recuperar en los siguientes dos años ese dinero resignado y con intereses.

En el podcast, Urreiztieta y Suárez hablan de, “codicia sin límite, virulencia y agresividad de la familia” cuando el club les confesó que no podía pagar por la situación que atravesaba.

“Todo está escrito. Hay correos que rozan la humillación por parte de los directivos del Barça, como por ejemplo los del CEO del club en términos de ‘por favor, si no supone ningún inconveniente’ o ‘si nos les ocasiona ningún perjuicio’, y a esto la familia Messi accionaba de una manera increíble: cuando llegaba el día en el que Messi debía recibir su pago, eran las 8:45 de la mañana y no veía la actualización de su cuenta, el club recibía un correo electrónico reclamando el atraso y pidiendo explicaciones en un tono bastante imperativo, de por qué no se había ingresado ya el dinero del jugador.

“Messi no solo era el número uno, el mejor jugador del Mundo, sino el N°1 de la codicia”.

En la parte final del podcast publicado por el diario El Mundo de España, Orfeo Suárez, redactor jefe de la sección de Deportes, sentenció: “El dinero en el fútbol profesional se convirtió en una patología. El otro día omí con un presidente de un club que me dijo: ‘Firmas un contrato de 10 millones de euros con un jugador y cuando todo termina te pide que le pagues el taxi a casa’. El dinero se ha convertido en algo absolutamente enfermizo para los futbolistas y su familia y bueno, por dentro de esa patología, Messi no solo era el número uno, el mejor jugador del mundo, sino el N°1 de la codicia”.

LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS MAIL

El diario transcribió las conversaciones entre el padre y representante de “La Pulga”, Jorge Messi, y el Barcelona, en plena negociación de contrato.

Jorge Pecourt (abogado de Messi): “La cláusula de rescisión la eliminamos y fijamos una cantidad simbólica de 10.000 euros”.

Alfonso Nebot (director del Family Office de Messi): “Como comprenderéis, el esfuerzo por parte de la familia es muy grande pues la próxima temporada su retribución disminuye de manera muy considerable, pero tanto Lionel como Jorge aceptan por el bien del club”.

Josep María Bartomeu (presidente del Barcelona): “No quiero que nadie diga que nos hemos puesto de acuerdo para dejar la puerta abierta a Leo, aunque sabemos que nunca se irá, pero hay demasiada gente mal pensada”.

Bartomeu, tras el envío del burofax: “La respuesta es muy sencilla: Leo tiene contrato, quiere jugar en el Barça, Koeman le quiere en su proyecto deportivo. Si se quiere marchar, tiene que pagar 700 millones, que es lo que dice su contrato. Este es el mensaje que he repetido cada dos días a Leo y a su padre”.

Bartomeu: “Con relación al bonus (de 10 millones de euros), tal y como está la situación Covid-19 y con la reducción de ingresos, no podemos pactar más”.

Román Gómez Ponti (jefe de los servicios jurídicos), tras el envío del burofax: “Somos el FC Barcelona y no podemos aceptar que nos traten como si fuéramos el Almería”.

Jorge Messi (padre del futbolista): “Cada incumplimiento generaría otro documento... y de esta manera se sentirían obligados a cumplir con la espada sobre su cabeza”.

Óscar Grau (director general): “Si fuese posible una reducción de entre el 30% y el 40% sería muy favorable, siempre y cuando se pudiese asumir por vuestra parte y no causase ningún perjuicio para vosotros en el día a día”.

Gómez Ponti: “Os trasladamos nuestra enorme preocupación por la extorsión a la que el Sr. D’Argenio, que se viene presentando como socio de Rodrigo Messi, viene sometiendo al club. La persona y los valores de Messi son del todo incompatibles con conductas o personas de dudosa reputación”.