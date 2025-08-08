Barcelona da nuevo golpe a Ter Stegen y esta fue la respuesta que recibieron del alemán: "Como cualquier jugador..."

<i>"También me gustaría dejar claro —a raíz de ciertas especulaciones— que todas las decisiones que he tomado desde mi lesión en el Club se hicieron de mutuo acuerdo, incluyendo quirúrgicas, por lo que no hay lugar para interpretaciones distintas",</i> ha aclarado.Además Ter Stegen insiste en que <i>"no se han hecho nunca tratamientos sin consentimiento previo", ni tampoco se han tomado "decisiones unilaterales, ni mucho menos he dejado de cumplir con los plazos establecidos".</i><i>"Respeto profundamente los valores del Club y entiendo la importancia de ser transparente, por eso me duele que mucha gente dude de mi compromiso y profesionalidad basándose en información incompleta o inexacta",</i> insiste el meta.Ter Stegen ha recordado que a lo largo de su carrera <i>"siempre" </i>se he intentado comportar<i> "con profesionalidad, respeto y compromiso"</i> hacia todos sus compañeros de vestuario.<i>"Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, mis colegas y afición, que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos"</i>, ha dicho el portero alemán, por lo que considera que su compromiso con los colores del Barça<i> "es incuestionable".</i>