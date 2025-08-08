Barcelona da nuevo golpe a Ter Stegen y esta fue la respuesta que recibieron del alemán: "Como cualquier jugador..."

El meta alemán Marc André ter Stegen, a quien el Barcelona le ha retirado la capitanía tras negarse a firmar su consentimiento para que el club envíe un informe médico a LaLiga tras su intervención quirúrgica, se aviene ahora a firmar el documento con su consentimiento personal para acercar posturas con el club catalán. Mediante un comunicado en sus diferentes redes sociales, el portero ha comentado que se encuentra a "disposición de colaborar" en el citado asunto y "facilitar la autorización requerida".

El excapitán barcelonista ha comentado que los últimos meses han sido "especialmente difíciles" para él, tanto física como personalmente. "Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir", asegura. Ter Stegen después de comentar que "en las últimas semanas", se han dicho "muchas cosas" sobre él, "algunas de ellas totalmente infundadas" ha querido ofrecer su versión de lo ocurrido con la máxima claridad posible. "La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponibles en las mejores condiciones para ayudar al equipo", asegura en el comunicado. Además el meta insiste en que publicó el plazo de recuperación mínimo que necesitaría -unos tres meses-, después de que el mismo le fuera comunicado "por los expertos tras revisadas y discutir todas las opciones" con el FC Barcelona.

"También me gustaría dejar claro —a raíz de ciertas especulaciones— que todas las decisiones que he tomado desde mi lesión en el Club se hicieron de mutuo acuerdo, incluyendo quirúrgicas, por lo que no hay lugar para interpretaciones distintas", ha aclarado. Además Ter Stegen insiste en que "no se han hecho nunca tratamientos sin consentimiento previo", ni tampoco se han tomado "decisiones unilaterales, ni mucho menos he dejado de cumplir con los plazos establecidos". "Respeto profundamente los valores del Club y entiendo la importancia de ser transparente, por eso me duele que mucha gente dude de mi compromiso y profesionalidad basándose en información incompleta o inexacta", insiste el meta. Ter Stegen ha recordado que a lo largo de su carrera "siempre" se he intentado comportar "con profesionalidad, respeto y compromiso" hacia todos sus compañeros de vestuario. "Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, mis colegas y afición, que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos", ha dicho el portero alemán, por lo que considera que su compromiso con los colores del Barça "es incuestionable".