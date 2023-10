Thomas Tuchel lo perdería: la gran figura del Bayern Múnich que está meditando su retiro

“Si no pasa nada en el entrenamiento, jugará mañana (Neuer). Le hace ilusión, a nosotros también. Seguramente a muchos otros también. Es una situación especial. Pero tiene una gran experiencia. Ahora mismo está disfrutando y puede estar orgulloso de sí mismo. Debe disfrutarlo y eso le hará fuerte. Ahora esperamos que coja ritmo rápidamente y todo vaya bien” declaró Thomas Tuchel sobre el portero.

Su vuelta al campo es una gran noticia para el Bayern , que ha enfrentado ciertas dificultades en esa posición durante su ausencia. Sven Ulreich ha sido el encargado de reemplazarlo, pero, lamentablemente, su desempeño no ha sido el esperado y no ha logrado ganarse la confianza total del cuerpo técnico.

En ese contexto, Tuchel anticipó: “Nadie puede predecirlo ahora. Siento que no está tenso. Creo que quiere volver a demostrar su nivel a todo el mundo. Pero sobre todo está encantado de haberlo conseguido. En los entrenamientos veo un nivel de juego de portero totalmente nuevo. Juega en su propia liga. Debería considerarlo un regalo para su trabajo. En los entrenamientos está mostrando un nivel único”.

A lo largo de su carrera, ha enfrentado múltiples molestias físicas de consideración, y según informes de Kicker , existe un temor latente dentro del club de que no pueda rendir al máximo nivel o que una nueva lesión, incluso leve, pueda empujarlo hacia el “retiro anticipado”.

No obstante, su retorno no solo trae alegría y esperanza al Bayern y al fútbol teutón. También hay ciertas inquietudes que rondan en el ambiente y la preocupación principal radica en el historial de lesiones que tiene Neuer .

Otro tema es la selección alemana. A sus 37 años parece haber perdido la titularidad ante Ter Stegen. “Si Neuer no se lesiona hasta la Eurocopa y tenemos en cuenta toda su experiencia, entonces no creo que nos estemos haciendo esta pregunta en mayo (sobre si podrá volver o no). Pero lo más importante ahora es que se mantenga en forma y acumule partidos”, apuntó el DT.