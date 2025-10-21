Internacionales

Bojan Radulović se consagra como máximo goleador del campeonato de Finlandia

En el campeonato finlandés, una de las batallas más destacadas es por el título de máximo goleador del torneo.

En el campeonato finlandés, una de las batallas más destacadas es por el título de máximo goleador del torneo.

En el campeonato finlandés, una de las batallas más destacadas es por el título de máximo goleador del torneo. En 2023, Bojan Radulović fue el merecido ganador de este prestigioso reconocimiento individual. Aquella temporada representó un punto culminante en su carrera como delantero del HJK. El atacante serbio anotó 15 goles, lo que le permitió distanciarse con claridad de sus rivales y quedarse con el galardón.

Lo más importante es que los precisos disparos del delantero ayudaron al HJK a terminar primero en el campeonato nacional. Y su contribución a este logro fue decisiva.

Lo más importante es que los precisos disparos del delantero ayudaron al HJK a terminar primero en el campeonato nacional. Y su contribución a este logro fue decisiva.

Radulović era el referente del ataque del HJK. Todo el juego ofensivo del equipo giraba en torno a él, y en cada partido el delantero serbio tenía sus oportunidades. Con frecuencia, las transformaba en goles certeros.

La afición sólo puede lamentar que, tras aquella temporada tan exitosa, Radulović dejará el HJK para fichar por un club de la Championship inglesa. En Inglaterra, su rendimiento disminuyó, por lo que difícilmente este traspaso haya beneficiado a alguno de los dos equipos.

¿Qué hizo que el delantero estuviera por delante de sus competidores?

La temporada 2023 fue una verdadera estrella para Radulovic. El delantero demostró todas sus virtudes en el campo. Y lo más importante, ayudó al HJK.

Entre las fortalezas del delantero, que demostró durante la temporada del campeonato, cabe destacar:
■ Excelente instinto goleador: el delantero se posiciona con habilidad en el campo, lo que le permitía aprovechar centros y pases de sus compañeros con frecuencia.
■ Disparo preciso y bien colocado: Radulović no dudaba en rematar desde distintas posiciones, y sus tiros solían encontrar el objetivo.
■ Técnica depurada: su regate le permitía superar con facilidad a uno y otro rival.

Durante esa temporada, Radulović mostró una constancia impresionante que le permitió despegarse de sus rivales en la lucha por el título de máximo goleador y llevarse el premio individual.

