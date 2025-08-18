Brasil celebra la noticia de Neymar: Ancelotti sorprende con su decisión con Vinicius y los futbolistas que regresan

El delantero del <b>Real Madrid </b>tiene un partido de sanción por acumular dos tarjetas amarillas, por lo que ya sabía que no podría jugar el próximo encuentro de <b>Brasil</b>, contra Chile en el Maracaná el próximo 4 de septiembre.Sí podría haber sido convocado para la visita a <b>Bolivia</b>, en la última jornada de las eliminatorias, que se disputará el día 9 de septiembre en El Alto, pero <b>Ancelotti </b>decidió darle descanso.En la prelista de convocados sí figuran nombres como <b>Neymar </b>y los madridistas <b>Rodrygo </b>y <b>Éder Militão</b>, ausentes en la primera convocatoria de <b>Ancelotti</b>, el pasado junio, por lesiones.