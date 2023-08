El extraño motivo por el que Ancelotti se bajaría el sueldo: El problema con Vinicius en cancha y ¿qué dijo de Bellingham?

Problema con Vinicius

“¿Lo que hablé con Vinicius? Me he quejado de una pérdida innecesaria, me ha contestado y le he dicho que no, que no tenía que perder el balón. No quiero quitarle el genio que tiene y, a veces, arriesga un poco, pero, ahí, me enfado un poco. Pero, otras veces, me ilusiono con sus jugadas. El balance es que me ilusiono muchas más veces que las pocas que me enfado”, agregó.

“No le he puesto ningún reto de goles. La movilidad que tiene nos viene bien para crear oportunidades. Tendremos algún partido donde tendremos menos oportunidades y el banquillo está bien cubierto con Joselu, que tiene otras características”, dijo además.

SE BAJARÍA EL SUELDO

“¿Las cámaras en el vestuario? No entran porque tenemos derecho a que no entre. Si fuera obligatoria su entrada, me rebajo el sueldo para que no entre”, añadió.

LUNIN

Ha jugado muy bien Lunin, como en Bilbao. Es un portero en el que tenemos confianza, la misma que Kepa, que, antes o después, tendrá que jugar. Puede ser el próximo partido”.