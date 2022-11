¡Para eso vino el VAR! ¿Por qué no se pitó penal la mano de Chalobah en el duelo entre Chelsea y Newcastle?

Newcastle y Chelsea se están enfrentando en la jornada 16 de la Premier League en el St. James Park.

Desde la llegada de la asistencia del vídeo arbitraje al fútbol no sólo no ha sido capaz de acabar con la disparidad de opiniones, sino que ha ayudado a generar incluso nuevos debates alrededor de su uso.



El tema más difícil de manejar son las manos en el área. Cuándo se considera mano y cuándo no y cuándo es, por tanto, motivo de señalar penalti.