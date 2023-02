Christopher Galtier se pronuncia sobre si Mbappé jugará ante el Bayern de Múnich en Champions ¿Y Messi?

Al preguntarle sobre la posibilidad de la vuelta anticipada de Mbappé, el entrenador Christopher Galtier se mostró pesimista el sábado por la noche.

“No lo creo. Sigue un protocolo de rehabilitación. Sufrió una lesión muscular. Tomaremos cero, cero, cero riesgos con Kylian”, dijo el técnico francés.

Mbappé sufrió una lesión del muslo izquierdo en el partido de Ligue 1 el 1 de febrero en Montpellier, y el club había calculado que estaría ausente tres semanas.

El entrenador del Bayern cuestionó la comunicación del PSG, y no descartó la posibilidad de que fuese un farol.

“No creo que se ausente. No sé lo que tiene, lo que pone en la página web no es muy claro. Me preparo para el partido como si fuera a jugar”, explicó Julian Nagelsmann a principios de febrero.

JUGARÁ LEO MESSI

El entrenador del PSG, comentó que Messi podría estar sin problemas ante el Bayern de Múnich, luego de que se lesionara “en la zona del tendón de la corva, en los isquiotibiales” y eso le exigió tomar un descanso de 48 horas.