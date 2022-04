¿Le cierra las puertas del Barcelona? “Me gastaría mucho dinero en Mbappé, pero no en Haaland”

Dani Alves habló para el diario SPORT y dejó unas sorpresivas declaraciones sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland. El lateral de 38 años tiene clara su posición.

En la charla jugó a ser directivo del Barcelona y prácticamente le cerró la puerta a Haaland, por quien no cometería ninguna locura, aseguró el brasileño.

“No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé”, reflexionó Alves.

Sobre la situación actual del Barcelona, Dani opinó que el equipo cule debe ir al mercado para reforzar su plantilla y competir por todo la siguiente temporada.