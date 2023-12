La figura de Argentina que llegaría al Barcelona el próximo año: “Mi representante ya habló con el presidente”

Y es que Echéverri , después de que River se proclamó campeón de campeones tras ganar a Rosario Central, dijo públicamente que no va a seguir en el cuadro de Buenos Aires.

El ‘Diablito’, como es apodado, ya ha dejado claro que no va a continuar en el ‘Millonario’ una vez se acabe su contrato, a final del año 2024. Y es ahí donde entra el Barcelona.

“Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas. Se dijo que él no atendía las llamadas, pero estaban en contacto siempre. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar 6 meses o un año más acá para disfrutar. Después se verá”, dijo en ‘ESPN’ al finalizar el partido.