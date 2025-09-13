Con inesperado doblete, Arsenal golea en la Premier League y mete presión a los líderes

<br />Poco le faltó, además, para enganchar una muy similar minutos después, cuando esta vez el disparo se marchó alto. Su doblete sí llegó para sentenciar el partido, al rematar un centro de Leandro Trossard.El Forest, que pronto empezará a preguntarse si mereció la pena echar a Nuno Espirito Santo por sus discrepancias con Evangelos Marinakis, perdió por lesión a Murillo, su mejor central, y la tarde siguió empeorando cuando nada más salir del descanso, Viktor Gyökeres puso el 2-0 al rematar a placer un envío de Eberechi Eze.El sueco, que ya suma tres goles en esta Premier, se empieza a parecer al delantero que asombró en Portugal. Marcó un gol, se movió bien en el área, combinó en tres cuartos y asustó con un disparo a bocajarro que hizo temblar la madera.Los de Postecoglou pudieron descontar en un remate con el pecho de Chris Wood que salvó de forma magistral David Raya. El español suma tres porterías a cero este curso y toma la delantera para revalidar el Guante de Oro de la Premier que ya logró el año pasado.Con nueve puntos de doce posibles y el liderato momentáneo de la liga, el Arsenal cambia ahora el 'chip' y se centra en la Champions League donde los 'Gunners' se medirán este martes al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.