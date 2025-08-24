El curioso gesto de Cristiano Ronaldo que llama la atención tras perder la final de la Supercopa de Arabia con Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en la Final de la Supercopa de Arabia Saudita, pero esta vez no solo por su desempeño en el campo, sino también por el llamativo gesto que tuvo el portugués tras la coronación de los campeones. El delantero portugués marcó uno de los goles de su equipo en el empate 2-2 con el Al Ahli, y también convirtió su penal en la tanda que finalmente terminó con la victoria de los dirigidos por Matthias Jaissle por 5-3. Sin embargo, el centro de atención no fue su rendimiento, sino una acción que no pasó desapercibida.

Tras la derrota y mientras caminaba hacia los vestuarios, Cristiano Ronaldo se quitó la medalla del segundo lugar y en un movimiento algo sorpresivo que llama la atención de muchos, se acercó a una zona detrás de la portería y se la regaló a un fotógrafo que estaba en el borde del campo.

Este revés se suma a una larga lista de fracasos que ya incluye la Copa del Rey 2023/2024 y la Supercopa de Arabia Saudita 2024. Desde que llegó al club a principios de 2023, Ronaldo aún no ha conseguido un título oficial con Al Nassr, salvo la Copa de Campeones de Clubes Árabes, un torneo no reconocido por la FIFA. Y en ese mismo sentido, cabe mencionar que disputó 3 Copas del Rey de Arabia Saudita, 3 Ligas Pro, 3 Champions League de la AFC, 3 Riyadh Season y 1 Supercopa Riyadh Season, es decir, ha jugado 13 torneos oficiales con Al Nassr y todos los ha perdido el portugués.

CR7 LLEGÓ A LOS 940 GOLES EN SU CARRERA

Cristianó Ronaldo abrió el marcador a los 41 minutos con un lanzamiento penal para sumar 940 goles en toda su trayectoria y se convierte en el primer jugador en la historia en anotar 100 dianas con cuatro clubes diferentes.