El curioso gesto de Cristiano Ronaldo que llama la atención tras perder la final de la Supercopa de Arabia con Al Nassr

<b>Cristiano Ronaldo </b>volvió a ser protagonista en la <b>Final de la Supercopa </b>de <b>Arabia Saudita</b>, pero esta vez no solo por su desempeño en el campo, sino también por el llamativo gesto que tuvo el portugués tras la coronación de los campeones.El delantero portugués marcó uno de los goles de su equipo en el empate <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/cristiano-ronaldo-vuelve-a-fracasar-al-nassr-fue-derrotado-en-penales-al-ahli-cr7-sigue-sin-titulos-oficiales-en-arabia-FM27098148" target="_blank">2-2 con el Al Ahli</a></b>, y también convirtió su penal en la tanda que finalmente terminó con la victoria de los dirigidos por <b>Matthias Jaissle </b>por 5-3. Sin embargo, el centro de atención no fue su rendimiento, sino una acción que no pasó desapercibida.