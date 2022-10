¡Pase libre! Cristiano Ronaldo dejaría al Manchester United en el próximo mercado de invierno

El portugués no ha sido tomado en cuenta por Erik ten Hag, debido a que solo ha sido titular en uno de los ocho duelos del United en la Premier y acabó en derrota por 4-0 ante el Brentford .

El entrenador de los Diablos Rojos , Erik ten Hag , no bloqueará en esta ocasión su salida del equipo, según lo informó The Telegraph . Y es que el pasado domingo, el delantero del United estuvo de suplente todo el partido ante el máximo rival de la ciudad, Manchester City.

Cristiano solo ha disputado 212 minutos en Premier League, sin goles ni asistencias y 170 minutos en Europa League, con 1 gol en 2 juegos.

Otro de los temas es saber a que club irá. En el último mercado de verano no logró encontrar un club que pagara los 30 millones de euros por temporada que le paga el Manchester United. No es que le faltaran ofertas, realmente es que no llegaron a satisfacer sus objetivos, aunque él hizo lo suyo y bajó hasta un 25 por ciento sus aspiraciones salariales.

Según CNN de Portugal, Cristiano descartó una oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita por nada menos que 242 millones de euros en dos temporadas, lo que lo hubiera convertido en el jugador mejor pagado del mundo, muy por encima de Mbappé.

Ahora solo falta que llegue una oferta razonable por el jugador, aunque termina su contrato en 2023 y las exigencias del equipo Manchester United no serán altas.

Uno de los rumores de mercado apuntan a intereses de los equipos de la MLS, específicamente del Inter Miami de David Beckham, pero la intención del experimentado delantero lusitano era bastante clara en cuanto al deseo de jugar en la competición que más lo motiva y en la que es el máximo goleador histórico, misma que ya ganó en cinco ocasiones.

