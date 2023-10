Fue entrenador de Messi, pero se queda con Cristiano Ronaldo: “Sigue siendo el mejor jugador del mundo”

“Cuando te enfrentas a Ronaldo, no hay mucho que puedas hacer. Marcó dos buenos goles. No tengo palabras para describirlo. Lo que hizo es extraordinario para un jugador de 38 años. Hoy por hoy sigue siendo el mejor jugador del mundo”, lanzó Galtier en conferencia de prensa.

“Leo es el fútbol, lo he visto todos los días en los entrenamientos y en los partidos y es extraordinario, distinto al resto. Para mi es un privilegio dirigir al mejor futbolista de la historia”, señalaba.

Por su parte, Cristiano también se vio con confianza tras semejante partido: “No me importan los registros. Lo que pienso es disfrutar el momento, nuestro club cada vez está mejor. Nuestro entrenador y el equipo técnico nos han ayudado mucho a poner al Al Nassr en lo más alto. Me estoy divirtiendo. Creo que esa es la palabra clave en lo que he estado haciendo, soy distinto a todo el resto de los futbolistas”.

Lógicamente, las palabras de Galtier se viralizaron en las redes sociales ya que cuando estaba con Messi en el PSG decía cosas similares. Tras solo un año en el banquillo, el galo terminó siendo echado por malos resultados y fue contratado por el Al-Duhail qatarí.