Salió a la luz el fuerte audio de la declaración de Dani Alves ante la jueza: “Ella nunca me dijo que parara...”

Sobre esa noche en la discoteca, el jugador confiesa en el audio difundido por ‘Código 10’ que “cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones”. “No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto”, dice ante la jueza.

Y añade: “Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”, cuenta sobre cómo se iniciaron los acercamientos entre ambos.

Tras ello, continuaron supuestamente con el acto: “Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en p***. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me c*** fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción”.