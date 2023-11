Eliminados por una potencia: Estados Unidos y Keyrol Figueroa llegaron al final de su aventura en el Mundial Sub 17

En el partido, Alemania se puso adelante en el marcador en el minuto 14, cuando Charles Herrmann rompió el empate con una gran definición. No obstante, los norteamericanos no tardaron mucho en igualar el marcador gracias a Taha Habroune al 24’.

Los cuartos de final quedaron emparejados de la siguiente forma; Alemania vs España, Brasil vs Argentina, Francia vs Izbekistán y Mali vs Marruecos.