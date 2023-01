Escándalo: Gregg Berhalter confiesa abuso físico contra su esposa Rosalind y US Soccer lanzó un comunicado

El futuro de Berhalter con la selección estadounidense está peligro. Y es que su contrato se terminó el 31 de diciembre del 2022 y no ha renovado de cara al proceso mundialista del 2026.

“No hay excusas por el comportamiento que tuve”, agregó el estratega de Estados Unidos, quien dejó claro en su comunicado que es algo que no se ha vuelto a repetir. Tiempo después ambos se reconciliaron y se casaron. Hoy tienen cuatro hijos y llevan 25 años de casados.

EL COMUNICADO DE US SOCCER

Luego de la confesión que hizo Berhalter, US Soccer se ha pronunciado con un comunicado oficial, dejando claro que el caso del entrenador será investigado.

“Al enterarse de la acusación contra el entrenador en jefe de la Selección Masculina de EE. UU., Gregg Berhalter, el 11 de diciembre de 2022, US Soccer contrató de inmediato a Alston and Bird LLP para realizar una investigación independiente sobre el asunto. A través de este proceso, US Soccer se enteró de un posible comportamiento inapropiado hacia varios miembros de nuestro personal por parte de personas ajenas a nuestra organización. Nos tomamos ese comportamiento en serio y hemos ampliado nuestra investigación para incluir esas acusaciones”, dice el comunicado.