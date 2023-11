¡Sin clasificados a octavos en cuatro fechas! Así marchan las tablas de posiciones de todos los grupos en la Europa League

Luis Díaz no marcó y su equipo perdió, pero su mayor triunfo se dio al otro lado del Atlántico, con la liberación unas horas antes de su padre, que había sido secuestrado el 28 de octubre.

No subió al marcador y el Liverpool sigue líder del grupo E con 9 puntos. Ve acercarse al Toulouse (2º, 7 puntos), que deja atrás al Union St Gilloise belga (3º, 4 puntos), derrotado por el LASK austríaco (4º, 3).

“Supimos reponernos y me siento orgulloso de la reacción de los jugadores. No pasa nada por errar, hay que ser valientes. El disfrute no está reñido con la responsabilidad. Podríamos haber hecho bastantes más goles de los que hemos hecho”, comentó el técnico del Villarreal, José Rojo ‘Pacheta’, después del partido.

El ‘Submarino Amarillo’, campeón de la Europa League en 2021, es segundo de su grupo con 6 puntos, a 3 del líder Rennes, pero los españoles tienen un partido disputado menos.

- Derrotas de Ajax y Roma -

El Ajax Ámsterdam, que en liga neerlandesa ha pasado de ser colista a undécima al encadenar dos victorias, no reaccionó en la Europa League, donde perdió 2-0 en casa ante el Brighton.

El histórico club neerlandés es colista de su grupo con apenas 2 puntos y está prácticamente eliminado. Lidera el Marsella con 8 unidades, seguido del Brighton, que tiene 7.

Fue derrotada también la Roma, que perdió 2-0 en Praga ante el Slavia. Ambos tienen 9 puntos, pero ahora los checos son líderes.

Por su parte, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, líder de la liga alemana, ganó en el descuento final por 1 a 0 al Qarabag en Azerbaiyán y, con cuatro triunfos en cuatro partidos, reforzó su liderato.