Extrañarán a Xabi Alonso: Bayer Leverkusen empieza con derrota en el debut de Erik Ten Hag en la Bundesliga

La superioridad del Hoffenheim se concretó en el minuto 52 cuando Lemperle marcó el 1-2 con un disparo con la pierna derecha desde 20 metros a pase de Asllani.Tras el gol de Lemperle, el partido cambió. El Hoffenheim se replegó y el Leverkusen tuvo más la pelota, pero siguió teniendo dificultades para llegar.Hubo que esperar hasta el minuto 79 para que el equipo local lograra generar una ocasión clara con un desborde de Grimaldo cuyo centro posterior llegó a Nathan Tella, que remató contra el exterior de la red.