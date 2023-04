Tras estar lesionado, Neymar Jr decide su futuro: “volveré a jugar en Santos”

“Demasiado bueno para volver a mi casa. Me siento como en casa aquí, muy feliz de estar de vuelta aquí después de diez años. Desafortunadamente, fue un empate, yo quería la victoria. Vine aquí para apoyar a Santos y recibir el cariño de la afición. Fue el club que me dio todo, que me abrió puertas a mí y a mi familia, que me reveló al mundo. Estoy muy feliz y contento de estar aquí”, reveló tras estar presente en el partido de Santos en la Copa Sudamericana el pasado jueves.