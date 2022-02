$!Fútbol y placer, una mezcla explosiva

Y no es de extrañar, ya que un futbolista de éxito en Europa gane enormes cifras, como el delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo, que gana 113 millones de euros al año. Una locura, ¿no?

Fútbol, lujo y poder... No es nuevo que la posición de jugador profesional de fútbol conlleva la responsabilidad de ser un modelo a seguir. Y es que son innumerables las personas que aspiran a alcanzar este puesto en algún momento de su vida.

Por otro lado, la fama y el prestigio pueden traer consigo mayores responsabilidades. No es raro ver casos de jugadores que cuentan haber sido extorsionados por mujeres en busca de una recompensa económica, ya sea por una foto íntima, o por revelar alguna información comprometedora que pueda perjudicarles en su vida pública.

Las ventajas de las escorts

Y es precisamente en este momento cuando muchos de ellos empiezan a plantearse si no sería mejor contratar los servicios de una hermosa escort de Tuxtla Gutiérrez profesional. Bien sea por falta de tiempo o incluso por falta de interés en formar una relación, tan sólo por querer disfrutar del momento sin complicaciones.

Las escorts son una realidad en la vida de muchos jugadores, que por un lado quieren una compañía de alto nivel para ir a eventos de la alta sociedad o incluso para tener intimidad, mientras que por otro lado no quieren perder el tiempo buscando la pareja ideal, o incluso quieren un mayor secreto y privacidad en sus vidas sexuales.Ellas son bonitas, encantadoras y educadas. Tienen un gusto exquisito y les encanta recibir regalos caros e ir a lugares lujosos. Pero es un error pensar que las calientes escorts de Ciudad de México sólo ofrecen sexo, muchas de ellas son estudiantes universitarias o incluso ya graduadas, ávidas lectoras y mujeres viajeras. Por ello, esos factores encantan a los hombres que buscan algo más que un encuentro íntimo, sino poder hablar de cualquier cosa y tener una compañía a la altura en cualquier ámbito social.

Se trata de encuentros exclusivos, reuniones grupales o incluso fiestas que pueden durar días. Ya desde los años 70, donde la sociedad no estaba tan liberalizada como ahora, las fiestas después de los partidos o los entrenamientos resultaban una alegría.

La pregunta es: ¿Las prácticas sexuales antes o después de los partidos ayudan o dificultan el rendimiento de los jugadores?

Este ha sido siempre un tema que ha suscitado debate en el mundo futbolístico, y la realidad es que, en términos médicos, la práctica no implica una disminución del rendimiento de los deportistas, sin embargo, muchos especialistas sostienen que, dependiendo de la intensidad del acto, los jugadores pueden no sólo cansarse y tener una pérdida de energía, sino también lesionarse y no poder dar el cien por cien de su rendimiento normal al equipo.