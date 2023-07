“Guardiola me hizo llorar; llamé a mi madre y le dije ‘me quiero ir, me voy a casa, porque lo puso a él y no a mí. Me volví loco’”

El ‘9’ no lo entendió, más cuando en el entrenamiento habían probado con él en punta de ataque, por lo que decidió marcharse sin comer a la habitación y llorar. “Llamé a mi madre, necesitaba hablar: ‘Me quiero ir, me voy a casa, porque él lo puso y no me puso a mí. Me volví loco’”. Jesús no salió a calentar en ese partido por resentimiento.

Pero la vida es bella y siempre da esas bonitas lecciones. El brasileño entró al 76’ por el ucraniano, el único cambio del partido que hizo Guardiola, y el delantero marcó el gol de la victoria para los citizens.