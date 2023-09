“Dijo que me iba a matar”: Jugador del Manchester United investigado por violencia doméstica contra su expareja

Gabriela Cavallin recuerda la vez que Antony intentó golpearla en la cara con un vaso:

“Antony cerró la puerta de la casa y no me dejaba salir, y yo tenía el dedo abierto, todo lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte. Su madre y su padrastro incluso lo atraparon dentro de la cancha de fútbol, tenía una cancha de fútbol dentro de su sala de estar, rodeada por una valla. Él estaba molesto, tratando de salir de la cancha de cualquier manera, tirándome una pelota de fútbol, arrojándome un celular. Dijo que me iba a matar, que se iba a suicidar”.

Según su versión, Antony llegó a amenazarle de muerte: “Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie, que estaba embarazada de su hijo. O me quedaba con él, o él, nuestro hijo y yo moriríamos. Le dije que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo”.