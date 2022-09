Galtier cuenta qué ocurrió con Mbappé y Neymar tras el último cruce ante la Juventus y sentencia a Keylor Navas

El vestuario del PSG sigue estando bajo la lupa de la prensa francesa. El foco de conflicto que se desató en entre Neymar y Mbappé por lanzar un penal hace unos días fue disipado en primera instancia, pero durante el último partido de Champions League se encendió una nueva chispa que destelló preocupación. Salió a la luz otra polémica de Mbappé reprendiento a Hakimi Luego de haber anotado dos goles ante la Juventus, Mbappé se marchó en soledad rumbo al área rival tras una buena maniobra previa de Messi. Con su velocidad, quedó parado ante el arquero Mattia Perin en buena posición para rematar, pero con una mejor opción de pase. Neymar aparecía por el centro para empujar la pelota, pero el galo decidió disparar, falló y el brasileño se le quedó mirando fijo y reclamándole la asistencia. El francés ni lo volteó a ver.

La acción pasó desapercibido por los medios locales y el entrenador Christophe Galtier tuvo que salir otra vez a solventar la polémica. ‘‘La relación entre Ney y Kylian es muy buena y no hablo de ella. Se asocian en los entrenamientos. Hubo una situación de partido que muestra la relación. Creo que Kylian habló con Ney sobre la jugada y hay dos fases en esa acción: la aceleración en la que existe la posibilidad de asistir a Neymar y la segunda etapa en la que hace la entrada en el área y no ve a Ney. Hay dos segundos para tomar una decisión y Kylian estaba concentrado para disparar. Estoy convencido de que hará algunas asistencias a Ney. No he sentido ninguna tensión particular desde entonces’’, explicó el DT.

El PSG se medirá este sábado ante el Stade Brestois por la séptima jornada de la Ligue y Galtier fue consultado por la posibilidad de darle minutos a Keylor Navas. Sin embargo, el técnico lo sentenció. ‘‘No haremos rotaciones en la portería. No soy ese tipo de entrenador. A menudo olvidamos que Gigio es un portero joven. Hubo un error de medición en un córner en el gol de la Juventus, pero también hizo dos paradas decisivas. Hablamos con él al respecto. Me gustan los porteros con mucha presencia por arriba. Tiene físico, técnica y altura, por lo que no quiero que este error de apreciación le frene en lo que quiero ver de él. No habrá un cambio en la portería’’, aseguró.