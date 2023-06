Mbappé lidera la victoria de Francia e Inglaterra receta goleada en la tercera fecha de la Clasificación a la Eurocopa 2024

La subcampeona del mundo Francia se impuso 3-0 a Gibraltar, con un gol de penal de Kylian Mbappé, este viernes en partido disputado en Faro (Portugal) y correspondiente a la tercera fecha de clasificación a la Eurocopa-2024.

El equipo dirigido por Didier Deschamps lidera la llave B con 9 puntos en tres partidos, mientras que Gibraltar cuenta por derrotas sus tres choques disputados camino a la Eurocopa, que se disputará el próximo año en Alemania.

A pesar del claro dominio del juego, de la posesión y de la ocasiones de los galos, que se adelantaron con un gol de Olivier Giroud en el minuto 3, el 3-0 no cumplió todas las expectativas goleadoras que había suscitado este duelo ante la selección que ocupa el puesto 201 en la clasificación FIFA y cuyo once está formado por jugadores no profesionales.