Pep Guardiola quiere a Rodrygo: el 'sacrificado' en Manchester City para el fichaje del brasileño

Por su parte, el periodista <b>Fabrizio Romano </b>publica este domingo que <b>Manchester City </b>tiene intenciones de fichar a <b>Rodrygo</b>. Sin embargo, el club inglés necesita concretar una salida más y <b>Guardiola </b>ya tiene un 'sacrificado'."Manchester City sigue pensando en Rodrygo como objetivo principal si Savinho acaba marchándose al Tottenham", confirma la citada fuente. Los 'Cityzens', por pedido expreso de su entrenador, intentarán el fichaje del atacante madridista, pero sólo si su compatriota cambia de equipo.<b>Savinho </b>llegó al City el pasado verano y parece que no terminó de convencer a <b>Guardiola</b>. El extremo de 21 años está interesado de fichar por el <b>Tottenham</b>, donde considera que podría tener más protagonismo, y las negociaciones aún no han terminado.