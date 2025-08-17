Internacionales

Pep Guardiola quiere a Rodrygo: el 'sacrificado' en Manchester City para el fichaje del brasileño

El conjunto inglés está interesado en el fichaje del brasileño, pero necesita cerrar otra salida.

2025-08-17

Rodrygo es el gran deseo de Pep Guardiola durante este mercado de verano. La continuidad del brasileño no está garantizada en el Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso en el banquillo y tendría cartel de salida.

La prensa española reportó hace días que la entidad blanca no le cierra las puertas al jugador y estarían dispuestos a venderlo si llega una oferta que alcance los 100 millones de euros.

Por su parte, el periodista Fabrizio Romano publica este domingo que Manchester City tiene intenciones de fichar a Rodrygo. Sin embargo, el club inglés necesita concretar una salida más y Guardiola ya tiene un 'sacrificado'.

"Manchester City sigue pensando en Rodrygo como objetivo principal si Savinho acaba marchándose al Tottenham", confirma la citada fuente. Los 'Cityzens', por pedido expreso de su entrenador, intentarán el fichaje del atacante madridista, pero sólo si su compatriota cambia de equipo.

Savinho llegó al City el pasado verano y parece que no terminó de convencer a Guardiola. El extremo de 21 años está interesado de fichar por el Tottenham, donde considera que podría tener más protagonismo, y las negociaciones aún no han terminado.

"Tottenham planea volver a intentar fichar a Savinho después de que se revelara la primera oferta hace una semana. El City cierra las puertas de salida, pero en caso de mejorar la propuesta, la postura podría cambiar", añade Romano.

Para que Guardiola pueda contar con Rodrygo, necesita que Manchester City llegue a un acuerdo con los Spurs por el traspaso de Savinho. Por ahora, es la única manera de acercarse al Real Madrid e intentar negociar el traspaso del joven atacante.

