Haaland lo aconsejó, pero no hace caso: “Me dice que no salga de fiesta y yo le respondo que se vaya a meter a su bañera de hielo”

“Fue horrible. Lo que más me molestó fue su segundo gol. Dani Carvajal la recibe y la cruza. Levanté la pierna para intentar parar el centro y fue una chapuza. Marcaron y ya sabemos lo que pasó. Me quedé destrozado. Estaba muy deprimido”, rememora en el Daily Mail .

El jugador del City también defiende el carácter de Guardiola. “Todo el mundo ve a Pep como un entrenador tiki-taka, pero antes del partido contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones dijo: ‘¿Sabéis lo que es tener cojones? Es ser el que mantiene el balón, el que calma el juego’”.

EL CONSEJO DE HAALAND QUE NO SIGUE

Grealish aseguró estar sorprendido con el rendimiento de Haaland en el Manchester City, el inglés se llenó de elogios para el inglés y contó el consejo que le dio y no sigue.

“Todo el mundo es diferente, ¿verdad? Mira a Erling. Es el mejor profesional que he visto nunca. Su mentalidad es algo que no volverás a ver. Lo hace todo. Se recupera. En el gimnasio. Diez horas de tratamiento al día. Baños de hielo. Dieta. Por eso es lo que es. Pero juro que yo no podría ser así”, explica.

“Tenemos una gran amistad, pero me señala después de un partido y me dice: ‘Oye, no te vayas esta noche de fiesta’. Yo le digo que se calle y se vaya a sentarse en su bañera de hielo. Pero así somos. Dos personas diferentes a las que les va bien a su manera”, continúa y afirma con una sonrisa: “A veces me gusta salir y soltarme la melena”.