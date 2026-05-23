Hansi Flick se lo confirma a Real Madrid y Mourinho: "Es un entrenador como..."

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, expresó que no le gusta acabar la temporada con derrota después de la remontada del Valencia (3-1) este sábado en Mestalla en un partido en el que reconoció que su equipo no estaba concentrado. “No me gusta acabar la temporada así. Me llevo este partido para analizarlo de cara a la temporada que viene. No estábamos concentrados al cien por cien. Hace dos semanas celebramos la Liga, hay un Mundial...", explicó.

“Hoy podríamos haber hecho muchas cosas mejor, hemos hecho errores fáciles y no estábamos concentrados. Esta derrota no afecta nuestra temporada, ha sido fantástica. Esta victoria para el Valencia es merecida", admitió. De cara a la cita mundialista de este verano, el técnico alemán señaló: "espero que los jugadores den lo mejor en la Copa del Mundo, y, al volver, continuamos con el camino y quiero que estén comprometidos". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Preguntado por si está preparado para la próxima temporada y para José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid, afirmó que “por supuesto”. “Es un entrenador como cualquier otro”, apostilló. Por último, valoró la mejoría de esta temporada en comparación con la pasada: "Creo que hemos defendido mucho mejor, con muchas porterías a cero y es lo que valoro porque tenemos un equipo joven, especialmente en defensa, y es increíble".