Ilkay Gündogan ilusiona al Barcelona y a Xavi Hernández para llegar en la próxima temporada : “Claro, hay conversaciones”

Luego del pase de la victoria del Manchester City 4-1 (global) ante el Bayern de Múnich y de conseguir el boletos a la semifinales de la Champions League, Ilkay Gündogan confirmó que hay conversaciones con el Barcelona.

Tras terminar el partido, el alemán habló en zona mixta con los micrófonos de ‘Sky Alemania’ y comentó lo que pasa entre él y el Barcelona.

“¿El Barcelona? Claro, hay conversaciones en el fondo, pero no voy a entrar en detalles ahora porque no es el momento. Mi futuro aún no está decidido”.