Javier Tebas, presidente de LaLiga, cuenta todo lo que dijo Laporta sobre el caso Negreira: “No ha convencido a los clubes”

Este miércoles se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria en la sede de LaLiga que contó con la presencia de Joan Laporta. El mandatario del Barcelona dio explicaciones al resto de dirigentes sobre el caso Negreira y según Javier Tebas, presidente de LaLiga, no convencieron a los clubes. Florentino Pérez fue uno de los ausentes en la reunión.

Después de todo lo que han dicho Laporta y Tebas durante las últimas semanas, ambos directivos se saludaron, aunque el máximo dirigente de la competición todavía cree que el abogado catalán debe renunciar a su cargo. Intervención de Laporta “Se ha tirado 20 minutos para dar sus explicaciones, que son un poco el resumen de que lo pudimos oír en su rueda de prensa y después las intervenciones de unos cuantos clubes y la mía también. Cada uno ha valorado la situación. Laporta ha dicho que los pagos no pretendían comprar árbitros ni influir. Los clubes han dicho que no era normal, que no era habitual y que esos pagos no son correctos y que se debe investigar. Le han recalcado que no es un tema de Tebas estar personados, sino de todos los clubes. Ninguno ha dicho que las entendía. No ha aclarado nada y las cuestiones han sido esas. Destaco la educación que se ha tenido, lo he pedido yo al principio y no había que ponerse muy estupendos porque no correspondía. Tampoco era el foro para el que Barcelona hiciera su defensa judicial. Ha quedado claro que no ha convencido en sus explicaciones y que eso seguirá adelante donde corresponda”.

El Real Madrid en silencio “No he hablado y con el resto de clubes no he tenido tiempo de hablar de cómo ha sentado. El fútbol no gira alrededor del Real Madrid, gira entorno a la totalidad de los clubes. Los demás consideran que están representados por LaLiga”. ¿Cómo ha explicado Laporta? “Lo mismo que dijo en la rueda de prensa. Yo ya le he dicho que yo creo que no ha dado las explicaciones que debería. Es inentendible. No son explicaciones suficientes y es inentendible tantos años pagando al vicepresidente del CTA. Hemos añadido un dato, hemos hecho un escrito al juzgado de instrucción, porque Enríquez Negreira hijo no esta como investigado y hemos pedido que esté como investigado”. Tono de Laporta con él “Cuando estás cerca de uno, el tono, tanto el mío como el suyo, hemos bajado un nivel. Sí ha dicho lo de los documentos falsos. No son documentos falsos, estaban en la caja del señor Contreras, que era el que recogía los informes. Estaba en su caja fuerte cuando se intervino su domicilio. El documento no es falso. Yo no creo que el Barcelona comprara árbitros, lo que creemos es que querían influir en algo”.

El equipo del régimen “Cuando vi toda esta discusión me recordó a cuando tenía 19-20 años y acababas a las 5 de la mañana discutiendo quién era el equipo del régimen, quién había robado esto... Pero a las 5 de la mañana. Es un debate que se ha introducido para desviar la atención de los temas esenciales”. Video del Madrid como respuesta “LaLiga no tiene nada que decir al respecto. Todo lo que sea desviar la atención, yo no habría hecho el video. Desempolvar esto... los dinosaurios también existían. No aporta, en mi opinión. Como tampoco aportó lo que dijo Laporta en su rueda de prensa del equipo del régimen. Son libres. Yo siempre mantengo o intento mantener buena relación, eso no quiere decir que vaya a haber favoritismos. Con Joan yo me río muchas veces siendo presidente del Barcelona, pero eso no quiere decir nada. Siempre con el Barcelona ha habido comunicación, quizá no con Laporta. Muchas veces dice que no le he llamado... el que tenías que haber llamado eres tú. ¿Te tenemos que llamar para dar ánimos? Siempre con los clubes mantenemos una relación al máximo nivel. ¿Que a nivel de presidente no hay tanto feeling como debía haber? He hablado con él dos minutos”.

¿Debe dimitir Laporta? “Pienso lo mismo que antes. Ya lo ha dicho él, que le eligen los socios. No tengo más que añadir. Sigo pensando lo mismo. Hay que seguir investigando y trabajando”. ¿Han pedido los clubes su dimisión? “No”. ¿Ha aprobado Laporta el examen? “Él se considerará aprobado, pero para mí está igual que ayer”. Florentino Pérez “No esperaba la asistencia de Florentino y si tenemos tantos conflictos era raro que hubiera venido. No viene desde hace años y creo que con José Ángel Sánchez el Madrid está bien representado. Es el ejecutivo que mejor conoce todo, a veces los presidentes no conocen todo. Ni lo esperaba ni nos supone nada a LaLiga”.