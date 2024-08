Así se vivió la despedida de los Juegos Olímpicos de París 2024: “Fueron sensacionales de principio a fin”

La ceremonia estuvo desde el inicio sembrada de grandes clásicos de la canción francesa: en las Tullerías, Zaho de Sagazan interpretó “Sous le ciel de Paris”, que Edith Piaf e Yves Montand hicieron célebre.

Y en el estadio se montó un gigantesco karaoke con los temas “Emmenez-moi”, de Charles Aznavour, y “Les Champs Elysées” de Joe Dassin, que arrancó unas palmas al mandatario Emmanuel Macron, quien preside la ceremonia junto al jefe del COI, Thomas Bach. Luego fue el turno de otros clásicos, siempre en modo karaoke: “Freed from desire”, y el inmortal “We are the champions” de Queen.

Tambieron tuvieron intervenciones estelares el rapero estadounidense Snoop Dogg y el actor Tom Cruise como guiño a Los Ángeles-2028.