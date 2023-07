Jugador del Barcelona comentó que no le importa los fichajes del Madrid: “¿Mbappé? No soy su director deportivo ni su presidente”

“Es un espectáculo. Todos lo hemos visto con el Manchester City y yo he podido verlo ahora también en los entrenamientos. Es un espectáculo ver cómo se gira y cómo no pierde ningún balón. Vamos a disfrutar mucho de él dentro y fuera del campo. En las posesiones, es difícil verle perder una pelota, la tranquilidad que transmite en el campo es lo que más me sorprende”.

Champions League:

“La temporada pasada, nos quedó esa espinita clavada, mejorar en esa competición. Creo que tenemos una buena plantilla para afrontarla y queremos ir con todo”.

Su nivel personal

“Este ha sido un verano en el que he tenido muchas vacaciones para preparar la parte física. He tenido algunas lesiones que me han impedido disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol. He hecho mucho trabajo de fuerza, que es lo que me marca el club y que me ha ayudado bastante”.

“Puedo mejorar en muchísimas cosas. El año pasado, di muy pocas asistencias, es una cosa que tengo que mejorar. Y llegar más al área, que él (Xavi) me lo pedía, pero creo que sigo teniendo que mejorar. El año pasado, no cumplí el reto que me puso Xavi de marcar 10 goles; esta temporada, hay que poner otro y cumplirlo”, expresó.

Por otro lado, hizo mención al trabajo de los jóvenes en estos primeros entrenamiento

“Hay muchos que vienen con muchas ganas, muchos entrenan con ganas de comerse el mundo. Un jugador que me gusta mucho es Fermín, nunca había tenido el placer de jugar con él y veo que tiene mucha garra y sobre todo mucha calidad”.