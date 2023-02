¿La Liga española está botada? Ancelotti con importante aviso y revelación tras el empate entre Real Madrid - Atlético

“Ceballos había descansado y he buscado frescura en el campo con Kroos como pivote. Hemos pensado que el Atlético no presionaría mucho arriba y podíamos tener el control. Así fue la primera parte pero estuvimos lentos en cambios de orientación. En el momento que metí más energía en el campo encajamos el gol, tuvimos minutos descolocados, hubo tiempo para empatar pero no para ganarlo”, dijo.

Lo poco positivo del derbi para el Real Madrid fue el estreno goleador del canterano Álvaro Rodríguez, que dio el empate. ‘Carletto’ confirmó que formará parte de la primera plantilla la próxima temporada.

“Álvaro ha mostrado toda su calidad lo poco que ha jugado, es una noche especial para él y para nosotros pensar que puede ser útil en este tramo de la temporada. La próxima temporada va a estar en la plantilla del primer equipo porque tiene una calidad que tienen pocos a su edad, tiene altura importante, es un jugador potente, va bien de cabeza, maneja bien el balón. La idea es tenerlo con el primer equipo y este último tramo de temporada estará entre nosotros y el Castilla. Lo manejaremos con Raúl”, desveló.