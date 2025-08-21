Leagues Cup 2025: equipos de la MLS echaron a los mexicanos y así se jugarán las semifinales del torneo

El 'Pistolero' uruguayo fue la figura de un Miami que no tuvo a <b>Messi </b>en la convocatoria y que, aun así, le ganó a los <b>Tigres </b>que tienen una de las mejores plantillas de México. El argentino Ángel Correa marcó para los felinos. El encuentro tuvo un final de infarto. El primer tiempo acabó 1-0 en favor de las 'Garzas', que se adelantaron al minuto 23 con la primera diana de<b> Luis Suárez</b> desde el manchón penal.En la segunda mitad, <b>Tigres </b>creció hasta encerrar al <b>Inter Miami</b> en su campo, lo que le permitió a <b>Correa </b>descontar, pero cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área de un defensor le permitió al artillero charrúa sentenciar la victoria de 2-1.