Leagues Cup 2025: equipos de la MLS echaron a los mexicanos y así se jugarán las semifinales del torneo

Los cuatro clubes de la MLS se impusieron anoche en sus respectivos partidos de cuartos de final a los equipos del fútbol mexicano para firmar su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025. El Inter Miami, sin el lesionado Leo Messi, venció por 2-1 a los Tigres de Gignac, en un encuentro de la ronda de los ocho mejores que se definió por un doblete del uruguayo Luis Suárez, ambos goles desde el punto penal.

El 'Pistolero' uruguayo fue la figura de un Miami que no tuvo a Messi en la convocatoria y que, aun así, le ganó a los Tigres que tienen una de las mejores plantillas de México. El argentino Ángel Correa marcó para los felinos. El encuentro tuvo un final de infarto. El primer tiempo acabó 1-0 en favor de las 'Garzas', que se adelantaron al minuto 23 con la primera diana de Luis Suárez desde el manchón penal. En la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Correa descontar, pero cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área de un defensor le permitió al artillero charrúa sentenciar la victoria de 2-1.

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guió la victoria en penales (5-6) del Orlando City sobre el Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular. Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su equipo a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami. En la serie de penales, ninguno de los dos equipos fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

También, el Seattle Sounders y Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penales, los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja. El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los Tuzos del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento. Es la segunda edición consecutiva que las semifinales son integrada solo por clubes de la MLS en el torneo que reparte tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.