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La excusa de Flick tras perder el invicto ante Real Madrid: "No estoy satisfecho"

El entrenador señala que la falta de "frescura" al cansancio por la acumulación de viajes y partidos afectó a su plantel en el Clásico.

La excusa de Flick tras perder el invicto ante Real Madrid: No estoy satisfecho

Hansi Flick en la conferencia de prensa luego de perder el invicto en LaLiga contra el Real Madrid.

25 de octubre de 2026 a las 17:33

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que no está "satisfecho" con la actuación de su equipo, que este domingo perdió frente al Real Madrid (1-2) en el Clásico de LaLiga, y destacó la falta de "frescura" de sus jugadores como una de las claves del encuentro.

Tras 10 jornadas disputadas, el conjunto catalán perdió su primer partido de la temporada en el torneo local. El francés Kylian Mbappé fue el encargado de terminar con el invicto en el Camp Nou.

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"No estoy satisfecho. Hoy hemos visto que no estamos frescos al cien por cien. La primera parte no fue buena, pero reaccionamos y volvimos al partido. Logramos empatar y teníamos el partido en nuestras manos, pero al final cometimos el mismo error en una presión alta, encontraron la transición y nos marcaron", ha resumido el preparador alemán.

Flick señala que "las derrotas forman parte del juego" y que deben "aceptarlo", aunque resalta que este es el primer tropiezo del conjunto azulgrana en diez jornadas de Liga.

"No hemos jugado a nuestro máximo nivel, puede que por falta de frescura. Ahora tenemos una semana entera para desconectar un poco y prepararnos para el siguiente partido, para tener más frescura y energía. Los jugadores necesitan desconectar un poco", sostuvo.

También lamenta que les faltó "un poco de suerte" en una segunda mitad en la que tuvieron "el control del partido", y dijo que "a veces los grandes partidos se deciden por pequeños detalles", que en esta ocasión no estuvieron de su lado.

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Flick explica que el Real Madrid "ha presionado mejor que en los años anteriores", cuenta con "una gran calidad" y "no dieron espacios".

Pese a la derrota, el técnico aseguró que no está "preocupado" por cómo reaccionará el equipo, si bien acepta que haber encadenado dos derrotas consecutivas, ante el PSG y Real Madrid, en una semana es "demasiado".

El DT achara la falta de frescura al cansancio por la acumulación de viajes y partidos, y ha adelanta que mañana habrá un entrenamiento de recuperación para los jugadores que no acudan a la gala del Balón de Oro y el martes dará el día libre a la plantilla.

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Por otro lado, lamenta la lesión de Xavi Espart, la cuarta baja en defensa de la plantilla, pero recalca que "forma parte del juego" y cuenta con "muchas opciones en defensa". Además, expone que la evolución Eric Garcia y Jules Kounde "tiene buena pinta", y que Andreas Christensen podría "regresar la semana que viene".

Por último, Flick celebra la recuperación del centrocampista Frenkie de Jong: "Estaba entrenando muy bien y tenía buen ritmo. Nos da fortaleza con la pelota".

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Agencia EFE
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